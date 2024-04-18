ФРГ предупредила РФ о нежелательности участия в церемонии по случаю освобождения концлагерей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о получении посольством в Берлине уведомления о нежелательности участия россиян в мероприятиях по случаю освобождения узников концлагерей. Об этом пишет ТАСС.

«Наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников фабрик смерти», - пояснила она.

Ранее в организации Mission Libération, отвечающей за торжественные мероприятия по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, заявили о том, что президента РФ было решено не приглашать из-за украинского кризиса, однако сама Россия «приглашена и будет представлена, чтобы отметить самоотверженность и жертвы советского народа».

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При этом 17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не подтвердила факт приглашения. По ее словам, никаких подтверждений этой информации по дипканалам не было.