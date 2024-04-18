Помощь США Украине не способна повлиять на исход развития ситуации на фронтах, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«В силу своих внутриполитических разногласий в Вашингтоне ищут разные способы, чтобы продолжать оказывать помощь Украине. Де-факто здесь идет провоцирование Украины со стороны США на дальнейшие боевые действия против России. С обеспечением гарантированной прибыли США. При этом Киев еще и обкладывают долгами. Это излюбленная колониальная практика со стороны Вашингтона. Но это не изменит ситуации на фронте для украинской стороны», — подчеркнул Песков. Ura.Ru

Поддержка со стороны Запада провоцирует Киев продолжать боевые действия «до последнего украинца», отметил он. Lenta.ru