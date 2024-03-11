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В Кремле отреагировали на слова папы Римского об Украине и белом флаге

Предложение Папы Римского Франциска по мирным переговорам на Украине, как и другие такие предложения, сталкиваются с отрицаниями киевского режима. Это констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

"Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст. Но в целом ту мысль, о которой он говорил, конечно, вполне можно понять - он высказывался в пользу переговоров. Вы знаете, что и [президент России Владимир] Путин неоднократно говорил о нашей готовности и открытости решать наши проблемы путем переговоров, и это предпочтительный путь", - сказал Песков.

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Захарова рассказала о связи НАТО и переворотов на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за всеми переворотами на Украине стояли страны НАТО. В комментарии «Известиям» она подчеркнула, что члены альянса начинают признавать свою роль, так как скрывать это больше не удается.

Захарова подчеркнула, что на территории стран Прибалтики и в Польше разворачивали лагеря по подготовке боевиков, набирая людей из граждан Украины и других стран.

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В России впервые за шпионаж арестовали гражданина Республики Корея

Гражданина Южной Кореи впервые арестовали в России по статье о шпионаже.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о шпионаже был установлен и задержан гражданин Рееспублики Корея Пэк Вон Сун. Правоохранители его задержали во Владивостоке, где суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Его этапировали из Владивостока в Москву для проведения с ним следственных действий", - рассказал собеседник агентства.

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Стоимость биткоина достигла нового рекорда

© Zuma/TACC

Стоимость биткоина достигла $72 тыс., в результате чего цена криптовалюты вновь побила рекорд.

Как отмечает CoinDesk, по данным на 14:54 мск биткоин торгуется на отметке $72 тыс.

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Путин запретил британским морякам рыбачить в российской части Баренцева моря

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения от 1956 года. Документ разрешал британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.

Согласно соглашению, подписанному в 1956 году и начавшему действовать с 1957 года, рыболовные суда, которые приписаны к портам Соединенного Королевства, имели право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря. Ранее отмечалось, что данный документ носит преимущественно односторонний характер.

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В ЕС назвали дату принятия новых санкций против России

Послы стран Европейского союза планируют 13 марта одобрить новые санкции против России из-за смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает EUobserver.

Согласно проекту документа, он предусматривает запрет на получение виз и замораживание активов 35 начальников российских тюрем и судей, связанных с его делом. В санкционный список также будут включены исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, где он содержался.

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Грузия обвинила ФРГ и ЕС в подрыве идеи правового государства

Правительство Грузии раскритиковало Германию и Европейский союз (ЕС) из-за визита экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили в немецкий парламент в составе украинской делегации. Власти республики в заявлении, опубликованном пресс-службой правительства, обвинили Берлин и Брюссель в подрыве ценностей правового государства.

«Правительство Грузии выражает обеспокоенность состоявшимися в Евросоюзе и ФРГ визитами и встречами, в которых в составе украинской делегации участвовал Зураб Адеишвили, человек, признанный преступником и разыскиваемый грузинским правосудием», - говорится в заявлении.

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Кабмин ФРГ: Шольц не разделяет позиции Папы Римского по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц не разделяет позиции папы Римского Франциска по переговорам на Украине.

Об этом сказал пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в ходе пресс-конференции.

«Как вы можете догадаться, канцлер не разделяет позицию папы», — отметил Хебештрайт.

Ранее понтифик сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры.

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МИД ответил на идею Китая по договору о неприменении ядерного оружия

Любые предложения в сфере международной безопасности должны рассматриваться с учетом военно-политических реалий и учитывая другие факторы, заявили в российской МИД. Так в ведомстве прокомментировали инициативу Китая, призвавшего страны «ядерного клуба» заключить договор о том, что они не будут применять ядерное оружие первыми.

«Выдвинутое китайскими партнерами предложение относится к тому разряду идей, которые необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность», — прокомментировали ситуацию в российском МИД.

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МО РФ сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams в зоне СВО

© Wikipedia Commons

Минобороны РФ подтвердило уничтожение еще одного американского танка Abrams в зоне спецоперации на Украине.

«На Авдеевском направлении... противник потерял более 430 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей», — заявили в российском оборонном ведомстве.

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