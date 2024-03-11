Грузия обвинила ФРГ и ЕС в подрыве идеи правового государства

Правительство Грузии раскритиковало Германию и Европейский союз (ЕС) из-за визита экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили в немецкий парламент в составе украинской делегации. Власти республики в заявлении, опубликованном пресс-службой правительства, обвинили Берлин и Брюссель в подрыве ценностей правового государства. Lenta.ru

«Правительство Грузии выражает обеспокоенность состоявшимися в Евросоюзе и ФРГ визитами и встречами, в которых в составе украинской делегации участвовал Зураб Адеишвили, человек, признанный преступником и разыскиваемый грузинским правосудием», - говорится в заявлении. Газета.Ru

Грузия, как говорится в заявлении, ожидает, что в будущем европейские структуры будут "больше проявлять приверженность и преданность тем ценностям, которые Европа сформировала после Второй мировой войны". ТАСС