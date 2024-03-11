В ЕС назвали дату принятия новых санкций против России

Послы стран Европейского союза планируют 13 марта одобрить новые санкции против России из-за смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает EUobserver. ТАСС

Согласно проекту документа, он предусматривает запрет на получение виз и замораживание активов 35 начальников российских тюрем и судей, связанных с его делом. В санкционный список также будут включены исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, где он содержался. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что Европейский союз не готов к полной конфискации замороженных российских активов, несмотря на давление в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов. RT на русском