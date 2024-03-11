МИД ответил на идею Китая по договору о неприменении ядерного оружия

Любые предложения в сфере международной безопасности должны рассматриваться с учетом военно-политических реалий и учитывая другие факторы, заявили в российской МИД. Так в ведомстве прокомментировали инициативу Китая, призвавшего страны «ядерного клуба» заключить договор о том, что они не будут применять ядерное оружие первыми. News.ru

«Выдвинутое китайскими партнерами предложение относится к тому разряду идей, которые необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность», — прокомментировали ситуацию в российском МИД. Lenta.ru

«Обоснованность этого подхода очевидна на фоне деградирующей международной обстановки, в том числе обострения отношений между ядерными державами», — подытожили в МИД. Газета.Ru