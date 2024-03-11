Кабмин ФРГ: Шольц не разделяет позиции Папы Римского по Украине

Кабмин ФРГ: Шольц не разделяет позиции папы Римского по переговорам на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц не разделяет позиции папы Римского Франциска по переговорам на Украине.
Об этом сказал пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в ходе пресс-конференции.
«Как вы можете догадаться, канцлер не разделяет позицию папы», — отметил Хебештрайт.
Ранее понтифик сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры.
Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова понтифика о белом флаге для Украины подразумевали переход к переговорам, а не капитуляцию Киева.
Глава МИД Германии ответила на слова Папы Римского о «белом флаге» Украины
Владимир Зеленский выступил с упрёком в адрес Папы Римского Франциска после его призыва к Украине поднять белый флаг.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что призывы к переговорам по Украине встречают отрицание со стороны Киева.