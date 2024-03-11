Путин запретил британским морякам рыбачить в российской части Баренцева моря

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения от 1956 года. Документ разрешал британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Вечерняя Москва

Согласно соглашению, подписанному в 1956 году и начавшему действовать с 1957 года, рыболовные суда, которые приписаны к портам Соединенного Королевства, имели право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря. Ранее отмечалось, что данный документ носит преимущественно односторонний характер. Парламентская газета

Газета Daily Mail ранее писала, что возможное решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс. RT на русском