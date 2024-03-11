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В Кремле отреагировали на слова папы Римского об Украине и белом флаге

Предложение Папы Римского Франциска по мирным переговорам на Украине, как и другие такие предложения, сталкиваются с отрицаниями киевского режима. Это констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами. Ura.Ru

"Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст. Но в целом ту мысль, о которой он говорил, конечно, вполне можно понять - он высказывался в пользу переговоров. Вы знаете, что и [президент России Владимир] Путин неоднократно говорил о нашей готовности и открытости решать наши проблемы путем переговоров, и это предпочтительный путь", - сказал Песков. ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что в данный момент Украина не допускает возможности ведения переговоров и рассчитывает обречь Россию на «стратегическое поражение» при поддержке западных стран. Песков назвал такое видение ситуации ошибочным, отметив, что об этом свидетельствует ход событий на поле боя. Газета.Ru

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