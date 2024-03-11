В России впервые за шпионаж арестовали гражданина Республики Корея

Гражданина Южной Кореи впервые арестовали в России по статье о шпионаже. Lenta.ru

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о шпионаже был установлен и задержан гражданин Рееспублики Корея Пэк Вон Сун. Правоохранители его задержали во Владивостоке, где суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Его этапировали из Владивостока в Москву для проведения с ним следственных действий", - рассказал собеседник агентства. ТАСС

Ранее Лефортовский районный суд Москвы продлил до конца марта срок ареста обвиняемому в шпионаже журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. RT на русском