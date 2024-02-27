Пока вы не уснули: Лавров об "ультиматуме" Зеленского и угрозы нейтрализовать Калининград

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Лавров назвал ультиматумом готовящееся Зеленским предложение России

Москва считает ультиматумом готовящееся Владимиром Зеленским предложение России об урегулировании вооруженного конфликта. Так инициативу Киева назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его формула из 10 пунктов была и остается очевидным ультиматумом», — сказал министр.

Калининград обещали «нейтрализовать» после вступления Швеции в НАТО

В случае угрозы странам НАТО со стороны России Калининград будет «нейтрализован» в первую очередь. Об этом заявил на своей странице в соцсети Х посол Литвы в Швеции и бывший министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс.

По словам посла, после вступления Швеции в альянс «Балтийское море стало внутренним для НАТО». Линкявичюс подчеркнул, что Калининград будет «нейтрализован» первым, если российская сторона «осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу».

В России наладили параллельный импорт товаров IKEA

Российские фирмы и предприниматели освоили параллельный импорт товаров шведской компании IKEA, которая покинула рынок России в 2022 году.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные портала «Декларации-соответствия.рус».

В публикации говорится, что поставки товаров шведской компании параллельным импортом начались летом 2022 года. Уточняется, что именно в этот период сторонние компании начали активно подавать декларации соответствия профильному техрегламенту ЕАЭС продукции производства IKEA of Sweden AB.

Володин назвал способ избавиться от статуса иноагента

Избавиться от статуса иноагента в России можно, но для этого необходимо отвергнуть «подачки и удавку, которую на себя набросили за деньги других стран». Об этом заявил на пленарном заседании спикер Госдумы России Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

По мнению спикера нижней палаты парламента, у тех, кто хочет исправиться, есть шанс.

«Можно из статуса иностранного агента вернуться, отвергнув подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран», - заметил он.

Послание Путина Федеральному собранию покажут в кинотеатрах

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию бесплатно покажут в кинотеатрах в ряде городов страны.

Изначально о сеансе рассказали в одном из пермских кинотеатров. Однако позднее стало известно, что выступление главы государства будут транслировать в 16 других кинотеатрах.

Церемонию оглашения послания в прямом эфире покажут в 14:00 по местному времени (12:00 по московскому времени — прим. «ВМ»). Уточняется, что проход на трансляцию будет возможен только при наличии свободных мест. Забронировать место можно предварительно на сайте.

Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

Массовый сбой произошел в работе мессенджера Telegram в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию неполадок от Brand Analitycs.

Сбой коснулся мобильного приложения как на iOS, так и на Android, так и десктопной версии. В мессенджере не приходят и не отправляются приложения. В России больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Краснодара, Иркутска, Новосибирска и других городов.

Оглашен приговор Никите Журавелю за сожжение Корана

Суд в Грозном приговорил к 3,5 годам колонии Никиту Журавеля, который в мае 2023 года сжег Коран в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС.

Журавеля задержали после того, как он сжег Коран у мечети в Волгограде и записал это на видео. Во время допроса он признался, что пошел на такой шаг по указанию украинских спецслужб за денежное вознаграждение. Уголовное дело передали для расследования в СУ СКР по Чеченской Республике, а позднее Журавеля доставили в СИЗО Грозного.

Суд в Москве арестовал счета жены писателя Акунина* на сумму до 6 млн рублей

Басманный суд Москвы наложил арест на счета и имущество жены писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) Эрики Чхартишвили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ходатайство об аресте подало следствие. По его версии, средства на счетах и имущество используются для финансирования проживания Акунина* в Великобритании. Арест на общую сумму порядка 6 млн рублей будет действовать до 14 июня.

АвтоВАЗ собрал первую партию бюджетных авто Lada Iskra

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил первую партию автомобилей Lada Iskra. Об этом в интервью телеканалу «Тольятти 24» сообщил глава компании Максим Соколов.

«Долго такую интригу держать нельзя, поскольку первая партия этих автомобилей произведена, она проходит испытания», — сказал Максим Соколов.

Российский олимпийский чемпион отказался от участия в Играх

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что откажется от участия в Олимпиаде, передает «Матч ТВ».