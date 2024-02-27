Володин назвал способ избавиться от статуса иноагента

Избавиться от статуса иноагента в России можно, но для этого необходимо отвергнуть «подачки и удавку, которую на себя набросили за деньги других стран». Об этом заявил на пленарном заседании спикер Госдумы России Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

По мнению спикера нижней палаты парламента, у тех, кто хочет исправиться, есть шанс.

«Можно из статуса иностранного агента вернуться, отвергнув подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран», - заметил он.

Ранее издание RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы сообщило, что к концу минувшего года сумма долга иностранных агентов перед российским бюджетом по налогам и штрафам составила 12,3 млн рублей. Из 378 иноагентов более трети имеют долговые обязательства, при этом долг каждого седьмого превышает 30 тыс. рублей. Это означает, что они не могут выезжать из РФ, однако многие уже находятся в других странах.

При этом ряд иностранных агентов пытались оспорить свой статус в суде. Так, юморист Максим Галкин*, выступивший с публичным осуждением спецоперации на Украине и покинувший Россию, был в мае 2023 обратился в суд с требованием снять с него статус физлица-иностранного агента. Однако Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск артиста и телеведущего. В суд с иском об отмене статуса иностранного агента также обращался и блогер Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).