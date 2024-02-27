Калининград обещали «нейтрализовать» после вступления Швеции в НАТО

В случае угрозы странам НАТО со стороны России Калининград будет «нейтрализован» в первую очередь. Об этом заявил на своей странице в соцсети Х посол Литвы в Швеции и бывший министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс.

По словам посла, после вступления Швеции в альянс «Балтийское море стало внутренним для НАТО». Линкявичюс подчеркнул, что Калининград будет «нейтрализован» первым, если российская сторона «осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу».

Посол назвал реальностью «ложные обвинения России в том, что она окружена НАТО».

Ранее газета Politico сообщила, что Государственное собрание (парламент) Венгрии ратифицировало заявку Швеции на вступление в НАТО. Отмечалось, что за проголосовали 188 депутатов, против — шесть, еще четыре депутата в голосовании не участвовали.