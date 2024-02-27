Оглашен приговор Никите Журавелю за сожжение Корана

Суд в Грозном приговорил к 3,5 годам колонии Никиту Журавеля , который в мае 2023 года сжег Коран в Волгограде . Об этом сообщает ТАСС.

Журавеля задержали после того, как он сжег Коран у мечети в Волгограде и записал это на видео. Во время допроса он признался, что пошел на такой шаг по указанию украинских спецслужб за денежное вознаграждение. Уголовное дело передали для расследования в СУ СКР по Чеченской Республике, а позднее Журавеля доставили в СИЗО Грозного.