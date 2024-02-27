Оглашен приговор Никите Журавелю за сожжение Корана

Никита Журавель получил 3,5 года колонии за сожжение Корана
Суд в Грозном приговорил к 3,5 годам колонии Никиту Журавеля, который в мае 2023 года сжег Коран в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС.
Журавеля задержали после того, как он сжег Коран у мечети в Волгограде и записал это на видео. Во время допроса он признался, что пошел на такой шаг по указанию украинских спецслужб за денежное вознаграждение. Уголовное дело передали для расследования в СУ СКР по Чеченской Республике, а позднее Журавеля доставили в СИЗО Грозного.
Молодого человека обвиняли по двум статьям уголовного кодекса — об оскорблении чувств верующих в местах проведения религиозных церемоний (ч. 2 ст. 148 УК РФ) и о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213) Потерпевшими по делу проходили 13 имамов мечетей Грозного. Свою вину Журавель признал лишь частично. В ходе судебных разбирательств сторона обвинения требовала назначить подсудимому 3,5 года колонии.