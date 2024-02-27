Басманный суд Москвы наложил арест на счета и имущество жены писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) Эрики Чхартишвили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ходатайство об аресте подало следствие. По его версии, средства на счетах и имущество используются для финансирования проживания Акунина* в Великобритании. Арест на общую сумму порядка 6 млн рублей будет действовать до 14 июня.

Напомним, что ранее писатель в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом оправдал попытки украинских войск атаковать российские города с помощью беспилотников. В отношении Акунина* возбудили уголовное дело по фактам публичных призывов к осуществлению терроризма, оправдания террористической деятельности и распространения фейков о деятельности Вооруженных сил РФ.

6 февраля московский суд заочно арестовал Акунина*. Его объявили в международный розыск. За оправдание терроризма ему грозит до 7 лет лишения свободы, а за распространение ложной информации — до 10 лет.