Лавров назвал ультиматумом готовящееся Зеленским предложение России

Москва считает ультиматумом готовящееся Владимиром Зеленским предложение России об урегулировании вооруженного конфликта. Так инициативу Киева назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его формула из 10 пунктов была и остается очевидным ультиматумом», — сказал министр.

Он отметил, что Киев пытается завлечь для обсуждения «этой бумаги» как можно больше стран. По его словам, Европа советует украинскому лидеру собрать «на посиделки» вокруг киевской «формулы мира» как можно больше стран, чтобы сделать «семейные фото».