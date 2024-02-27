Послание Путина Федеральному собранию покажут в кинотеатрах

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию бесплатно покажут в кинотеатрах в ряде городов страны.

Изначально о сеансе рассказали в одном из пермских кинотеатров. Однако позднее стало известно, что выступление главы государства будут транслировать в 16 других кинотеатрах.

Церемонию оглашения послания в прямом эфире покажут в 14:00 по местному времени (12:00 по московскому времени — прим. «ВМ»). Уточняется, что проход на трансляцию будет возможен только при наличии свободных мест. Забронировать место можно предварительно на сайте.

На подготовленном к трансляции постере изображены российский лидер и надпись «Цели будут достигнуты».

Итоговое содержание послания главы государства к Федеральному собранию пока неизвестно, однако предполагается, что в него войдут главные смысловые линии, которые Путин не раз затрагивал в своих выступлениях.