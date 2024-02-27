В работе Telegram в России произошел сбой
Массовый сбой произошел в работе мессенджера Telegram в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию неполадок от Brand Analitycs.
Сбой коснулся мобильного приложения как на iOS, так и на Android, так и десктопной версии. В мессенджере не приходят и не отправляются приложения. В России больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Краснодара, Иркутска, Новосибирска и других городов.
Факт наличия проблем с мессенджером в России подтвердили и в Центре мониторинга и управления сетью, сообщает ТАСС.
Причина неполадок пока неизвестна. Сам Telegram пока не комментировал ситуацию.
Напомним, что прошлый сбой в работе мессенджера произошел 18 февраля. Тогда на неполадки жаловались пользователи из России, США и Японии. Позднее стабильную работу приложений на смартфонах и компьютерах восстановили. Причина возникших проблем не уточнялась.