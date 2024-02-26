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Дания приостановила расследование взрывов на «Северных потоках»

Власти Дании пришли к выводу, что в деле о взрывах на «Северных потоках» имела место умышленная диверсия, однако расследование приостанавливается из-за недостатка оснований для его продолжения. Об этом пишет РИА Новости.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», обеспечивавших подачу российского газа в Германию, произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции сочли взрывы диверсией и начали расследование, отказав России в участии в нем.

В Кремле прокомментировали сообщения о базах ЦРУ на Украине

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США еще до 2014 года начало активно работать на Украине, вербовать и готовить людей к подрывной деятельности против России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«ЦРУ, другие соответствующие ведомства Соединенных Штатов, они еще до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей, готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны», — сказал Песков.

Британский банкир Ротшильд умер в возрасте 87 лет

Британский инвестиционный банкир Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на заявление его семьи.

Причина смерти финансиста не уточняется. Его похоронят в соответствии с еврейскими обычаями в узком кругу, а позже на его могиле установят мемориал.

В России появятся новые военные округа

Президент России Владимир Путин подписал указы о создании двух новых военных округов — Московского и Ленинградского, сообщается на официальном портале нормативно-правовых актов.

Кроме того, глава государства включил новые регионы, а именно ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, в Южный военный округ (ЮВО). Указ официально вступит в силу с 1 марта.

Китай нанес удар по собственному рынку акций

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Китайские квантовые хедж-фонды, использующие компьютерные алгоритмы для автоматизированной торговли акциями, столкнулись с беспрецедентными ограничениями со стороны регуляторов. Об этом пишет Bloomberg.

Это произошло на фоне обвала фондового рынка КНР, упавшего за полгода на $4 трлн, уточняет издание.

Шольц объяснил отказ поставить Украине ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, поскольку их использование Киевом может привести к втягиванию Берлина в конфликт с Россией. Его слова приводит ТАСС.

Шольц отметил, что ФРГ «нигде не должна быть связана с целями», которых достигнут Taurus, и это должны четко понимать все.

Появились подробности окончившейся задержаниями «голой» вечеринки в Москве

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«Голую» вечеринку в частном коттедже в Строгино, на северо-западе Москвы, устроила компания свингеров. Эти подробности приводит Shot со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в коттедже, где проходило окончившееся массовыми задержаниями мероприятие, ранее уже выявляли бордели. Telegram-канал сообщает, что в здании были и специальные приспособления для секс-развлечений: шесты для стриптиза, кресты для символического распятия, фиксации и порки, а также стальная клетка.

Кэмерон: Запад должен доказать Путину, что он ошибается

Западу нужно доказать президенту России Владимиру Путину, что он ошибается по поводу возможной победы РФ в конфликте на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Чиновник написал, что спустя два года боевых столкновений «Путин верит, что ему удастся одержать победу».

«Наша задача — доказать, что он ошибается», — добавил Кэмерон.

Гособвинение запросило пожизненное наказание для актера Канахина

Telegram-канал Shot

Представитель прокураты в ходе прений сторон призвал суд приговорить к пожизненному заключению за госизмену актера из сериала «Глухарь» Кирилла Канахина* (внесен в реестр экстремистов и террористов). Об этом рассказала РИА Новости пресс-секретарь Второго западного военного окружного суда Ирина Жирнова.

Ранее Мещанский районный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего российского актера Кирилла Канахина*, известного по ролям в проектах «Простые истины», «9 месяцев», «Наваждение», «Глухарь 3». По версии следствия, артист принимал участие в нападении на села Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация).

Финская компания Konecranes ушла из России

Финская Konecranes приняла решение о ликвидации своей российской «дочки» — АО «Конекрейнс Демаг Рус» с 30-летней историей. Об этом говорится в отчетности компании за 2023 год.