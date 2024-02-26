В России появятся новые военные округа

В России с 1 марта появятся новые военные округа
Президент России Владимир Путин подписал указы о создании двух новых военных округов — Московского и Ленинградского, сообщается на официальном портале нормативно-правовых актов.
Кроме того, глава государства включил новые регионы, а именно ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, в Южный военный округ (ЮВО). Указ официально вступит в силу с 1 марта.
Согласно тексту указа главы государства, в состав Ленинградского военного округов войдут 10 регионов, а также Санкт-Петербург. В частности в списке значатся Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская и Ленинградская области. В состав Московского военного округа войдут Москва и еще 18 регионов: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Рязанская, Смоленская области и другие.