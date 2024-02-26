В России появятся новые военные округа

Президент России Владимир Путин подписал указы о создании двух новых военных округов — Московского и Ленинградского, сообщается на официальном портале нормативно-правовых актов.

Кроме того, глава государства включил новые регионы, а именно ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, в Южный военный округ (ЮВО). Указ официально вступит в силу с 1 марта.