Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США еще до 2014 года начало активно работать на Украине, вербовать и готовить людей к подрывной деятельности против России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета New York Times со ссылкой на бывших и действующих украинских, американских и европейских чиновников сообщила, что за последние восемь лет ЦРУ создала 12 секретных объектов на территории Украины вблизи границы с Россией. Американские спецслужбы тесно сотрудничали с украинским личным составом и тренировали шпионов, которые работали в России, Европе, на Кубе и в других местах присутствия россиян.

«ЦРУ, другие соответствующие ведомства Соединенных Штатов, они еще до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей, готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны», — сказал Песков, комментируя эту информацию.