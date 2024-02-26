Кэмерон: Запад должен доказать Путину, что он ошибается

Западу нужно доказать президенту России Владимиру Путину, что он ошибается по поводу возможной победы РФ в конфликте на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Чиновник написал, что спустя два года боевых столкновений «Путин верит, что ему удастся одержать победу».

«Наша задача — доказать, что он ошибается», — добавил Кэмерон.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок во время своего визита в Одессу заявила, что Западу нужно и дальше оказывать давление на Путина, чтобы вынудить Москву «вывести танки». Она также призвала давить на Китай, Иран и КНДР.