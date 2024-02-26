Дания приостановила расследование взрывов на «Северных потоках»

Власти Дании пришли к выводу, что в деле о взрывах на «Северных потоках» имела место умышленная диверсия, однако расследование приостанавливается из-за недостатка оснований для его продолжения. Об этом пишет РИА Новости.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», обеспечивавших подачу российского газа в Германию, произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции сочли взрывы диверсией и начали расследование, отказав России в участии в нем.

Сегодня полиция Дании заявила, что приостанавливает расследование ЧП на «Северных потоках».

«Расследование привело власти к выводу, что имела место преднамеренная диверсия на газопроводах. Однако нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в Дании. Поэтому полиция Копенгагена приняла решение завершить уголовное расследование», - говорится в пресс-релизе.

В правоохранительных органах также отметили, что Датская служба безопасности и разведки (PET) «продолжает следить за развитием ситуации».