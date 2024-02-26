Гособвинение запросило пожизненное наказание для актера Канахина

Представитель прокураты в ходе прений сторон призвал суд приговорить к пожизненному заключению за госизмену актера из сериала «Глухарь» Кирилла Канахина* (внесен в реестр экстремистов и террористов). Об этом рассказала РИА Новости пресс-секретарь Второго западного военного окружного суда Ирина Жирнова.

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Ранее Мещанский районный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего российского актера Кирилла Канахина*, известного по ролям в проектах «Простые истины», «9 месяцев», «Наваждение», «Глухарь 3». По версии следствия, артист принимал участие в нападении на села Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация).

Сегодня в суде прошли прения сторон по делу о госизмене, которое слушается заочно, так как подсудимый находится за границей.

«Гособвинитель запросил пожизненное решение свободы для Кирилла Канахина*, причем первые пять лет он должен провести в тюрьме, а остальной срок - в колонии особого режима», - пояснила представитель суда Ирина Жирнова.

По ее словам, в ходе заседания также был допрошен тайный свидетель, который следил за соцсетями актера.

При этом адвокат Канахина* подчеркнул, что преступление доказано не было, и просил оправдать подсудимого.

2 марта 2023 года украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. В ходе их рейда погибли два человека. Кроме того, получил ранения мальчик 2012 года рождения. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом. Боевики во время рейда и после него выкладывали в интернет видеоролики. На них удалось опознать Канахина*.