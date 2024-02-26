Шольц объяснил отказ поставить Украине ракеты Taurus

«Я поражаюсь, что некоторых даже не волнует, что они даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия в войне из-за того, что мы делаем. Я объяснил, почему это не принимается в расчет. И это окончательное решение», — добавил канцлер.