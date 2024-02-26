Шольц объяснил отказ поставить Украине ракеты Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, поскольку их использование Киевом может привести к втягиванию Берлина в конфликт с Россией. Его слова приводит ТАСС.
Шольц отметил, что ФРГ «нигде не должна быть связана с целями», которых достигнут Taurus, и это должны четко понимать все.
«Я поражаюсь, что некоторых даже не волнует, что они даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия в войне из-за того, что мы делаем. Я объяснил, почему это не принимается в расчет. И это окончательное решение», — добавил канцлер.
Напомним, что на прошлой неделе парламент Германии выступил против резолюции о поставках Украине ракет Taurus. При этом немецкие депутаты поддержали решение передать Киеву «дополнительные дальнобойные системы и боеприпасы».