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Британский банкир Ротшильд умер в возрасте 87 лет

Британский инвестиционный банкир Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на заявление его семьи.

Британский банкир Ротшильд умер в возрасте 87 лет
© globallookpress.com

Причина смерти финансиста не уточняется. Его похоронят в соответствии с еврейскими обычаями в узком кругу, а позже на его могиле установят мемориал.

«Наш отец Джейкоб занимал видное место в жизни многих людей. Он был превосходным финансистом, поборником искусства и культуры, преданным государственным служащим и страстным сторонником благотворительных целей», — говорится в заявлении семьи Ротшильда.

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