Британский банкир Ротшильд умер в возрасте 87 лет

Британский инвестиционный банкир Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на заявление его семьи.

Причина смерти финансиста не уточняется. Его похоронят в соответствии с еврейскими обычаями в узком кругу, а позже на его могиле установят мемориал.