Британский банкир Ротшильд умер в возрасте 87 лет
Британский инвестиционный банкир Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на заявление его семьи.
Причина смерти финансиста не уточняется. Его похоронят в соответствии с еврейскими обычаями в узком кругу, а позже на его могиле установят мемориал.
«Наш отец Джейкоб занимал видное место в жизни многих людей. Он был превосходным финансистом, поборником искусства и культуры, преданным государственным служащим и страстным сторонником благотворительных целей», — говорится в заявлении семьи Ротшильда.
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