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Пока вы не уснули: отключение ЗАЭС от резервной ЛЭП и Лавров о неизбежности СВО

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Лавров объяснил неизбежность продолжения СВО

Украина и западные страны не стремятся к началу переговоров и заключению мира, поэтому СВО будет идти до достижения целей. Так неизбежность продолжения конфликта объяснил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

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Гросси: Запорожскую АЭС отключили от резервной внешней ЛЭП

Запорожская атомная электростанция 20 февраля была отключена от последней резервной внешней линии электропередачи, это подчеркивает хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью там, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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МИД Китая отреагировал на включение Украины в повестку заседания G20

EPA/TACC

Министерство иностранных дел (МИД) Китая отреагировало на включение вопроса Украины в повестку заседания «Большой двадцатки» (G20), подчеркнув экономическую функцию форума.

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В АСВ рассказали, смогут ли владельцы QIWI-кошельков получить выплаты

Владельцы электронных кошельков QIWI-банка могут обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с заявлением на выплаты. Об этом в среду, 21 февраля, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

— Средства на QIWI кошельках являются электронными денежными средствами и согласно закону «О страховании вкладов в банках РФ» не подлежат страхованию, — сообщили в пресс-службе.

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В Абхазии назвали условие участия в Союзном государстве

Абхазия заинтересована в участии в Союзном государстве России и Белоруссии при сохранении своей независимости, которая оплачена дорогой ценой, заявил ТАСС президент республики Аслан Бжания. Однако он добавил, что прохождение всех юридических процедур и подготовка нормативных актов могут занять от 5 до 10 лет.

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Столтенберг нашел оправдание для участия НАТО в боях на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет посылать больше наемников и военной помощи Украине после смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Он уверен, что разжигание конфликта якобы является «лучшим способом почтить Навального».

«Я глубоко уверен, что лучший способ почтить память Алексея Навального — это сделать так, чтобы президент России Владимир Путин не победил на поле боя, а победила Украина», — высказался Йенс Столтенберг журналистам.

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Боррель рассказал, что войдет в 13-й пакет санкций против России

Новый 13-й пакет санкций Евросоюза затронет предприятия российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Дипломат добавил, что под санкции также попадут компании, которые обходят уже введенные антироссийские ограничения.

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Путин заявил о переломе на сложных участках фронта на СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, в том числе благодаря героизму бойцов ВКС.

«Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», — сказал президент.

Он также отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими ВКС России.

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Госдума денонсировала соглашение с Великобританией о рыболовстве

Госдума проголосовала за денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве.

В пояснительной записке говорится, что, учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, денонсация соглашения «не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий» для России.

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Трудовые мигранты перекрыли трассу в Армении

Жители Гегаркуникской области Армении перекрыли дорогу Ереван - Мартуни, протестуя против введения налога на их заработки за пределами страны. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.

Протестующие выступили против введения 20-процентного подоходного налога для тех, кто уезжает на заработки в другие страны.

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