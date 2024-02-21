МИД Китая отреагировал на включение Украины в повестку заседания G20

Министерство иностранных дел (МИД) Китая отреагировало на включение вопроса Украины в повестку заседания «Большой двадцатки» (G20), подчеркнув экономическую функцию форума. Lenta.ru

"Консенсус G20 состоит в том, что данное объединение является крупнейшим форумом международного экономического сотрудничества, а не платформой для решения геополитических вопросов и вопросов безопасности", - отметила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин. ТАСС