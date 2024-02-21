В Абхазии назвали условие участия в Союзном государстве

Абхазия заинтересована в участии в Союзном государстве России и Белоруссии при сохранении своей независимости, которая оплачена дорогой ценой, заявил ТАСС президент республики Аслан Бжания. Однако он добавил, что прохождение всех юридических процедур и подготовка нормативных актов могут занять от 5 до 10 лет.

Союзное государство — это формат, при котором независимые государства договариваются на взаимовыгодных условиях о создании надгосударственных структур. <...> Мы хотим быть вместе с Россией, Белоруссией, хотим быть активными участниками этого интеграционного процесса при сохранении нашей независимости. <...> Наша независимость оплачена дорогой ценой, и мы не хотим стать государством, которое этот статус потеряло, — сообщил он.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии. Он подчеркнул, что Москва не хочет повторения 2008 года и готова решать проблемы за столом переговоров по Уставу ООН.