Госдума денонсировала соглашение с Великобританией о рыболовстве

В пояснительной записке говорится, что, учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, денонсация соглашения «не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий» для России. RT на русском

Документ был подписан 25 мая 1956 года в Москве между правительствами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и СССР. Он предоставляет право британским рыболовным судам заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос, вдоль побережья Кольского полуострова и вдоль побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах. Москва24