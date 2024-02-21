Украина и западные страны не стремятся к началу переговоров и заключению мира, поэтому СВО будет идти до достижения целей. Так неизбежность продолжения конфликта объяснил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo. Lenta.ru
"Россия открыта для урегулирования конфликта мирным путем. Однако наши оппоненты в Киеве и на Западе зациклены на продвижении «формулы» Владимира Зеленского, представляющей собой неприемлемый ультиматум России, и категорически отвергают другие инициативы, включая бразильскую", — заявил Лавров. News.ru
"Для устойчивого и справедливого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины. Запад должен перестать накачивать Украину оружием, а Киев - прекратить боевые действия. Украина должна вернуться к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, соблюдать права и свободы граждан. Необходимо учитывать новые территориальные реалии, ситуацию на земле", — добавил глава МИД РФ. ТАСС