Украина и западные страны не стремятся к началу переговоров и заключению мира, поэтому СВО будет идти до достижения целей. Так неизбежность продолжения конфликта объяснил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo. Lenta.ru

"Россия открыта для урегулирования конфликта мирным путем. Однако наши оппоненты в Киеве и на Западе зациклены на продвижении «формулы» Владимира Зеленского, представляющей собой неприемлемый ультиматум России, и категорически отвергают другие инициативы, включая бразильскую", — заявил Лавров. News.ru