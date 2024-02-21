Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, в том числе благодаря героизму бойцов ВКС. RT на русском

«Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», — сказал президент. Он также отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими ВКС России. ТАСС