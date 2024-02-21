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Путин: Россия добилась перелома на самых сложных участках фронта в зоне СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, в том числе благодаря героизму бойцов ВКС. RT на русском

«Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», — сказал президент. Он также отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими ВКС России. ТАСС

Путин 21 февраля вручил награды воинским частям ВКС России. Он выступил перед военнослужащими с краткой речью. Главе государству свой доклад представил министр обороны Сергей Шойгу, который рассказал о построении войск. Lenta.ru

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