Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, в том числе благодаря героизму бойцов ВКС. RT на русском
«Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», — сказал президент. Он также отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими ВКС России. ТАСС
Путин 21 февраля вручил награды воинским частям ВКС России. Он выступил перед военнослужащими с краткой речью. Главе государству свой доклад представил министр обороны Сергей Шойгу, который рассказал о построении войск. Lenta.ru