Трудовые мигранты перекрыли трассу в Армении

Жители Гегаркуникской области Армении перекрыли дорогу Ереван - Мартуни, протестуя против введения налога на их заработки за пределами страны. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.

Протестующие выступили против введения 20-процентного подоходного налога для тех, кто уезжает на заработки в другие страны.

Один из участников акции заявил, что гастарбайтеры уже получили уведомления о необходимости перечисления в бюджет 300-400 тысяч драмов (от 750 до 1 тысячи долларов).

«Мы платим налоги в странах, где работаем. С нас еще и тут хотят брать налоги. Это ни в какие ворота не лезет», - приводит слова одного из протестующих ТАСС.

Губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян приехал на встречу с участниками акции, однако те пока не освободили дорогу.

При этом на Гегаркуникскую область приходится значительная часть трудовых мигрантов, которые выезжают на заработки за рубеж, в основном в Россию.