Гросси: Запорожскую АЭС отключили от резервной внешней ЛЭП

Запорожская атомная электростанция 20 февраля была отключена от последней резервной внешней линии электропередачи, это подчеркивает хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью там, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. RT на русском
«Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней линией электропередачи и получает электричество, в котором она нуждается, через единственную линию напряжением 750 кВ», — говорится в заявлении агентства. NSN.FM
Ранее Гросси заявил, что агентство не готово назвать виновников обстрелов Запорожской АЭС. ТАСС