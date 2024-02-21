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Запорожскую АЭС отключили от резервной внешней ЛЭП

Запорожская атомная электростанция 20 февраля была отключена от последней резервной внешней линии электропередачи, это подчеркивает хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью там, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. RT на русском

«Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней линией электропередачи и получает электричество, в котором она нуждается, через единственную линию напряжением 750 кВ», — говорится в заявлении агентства. NSN.FM

Ранее Гросси заявил, что агентство не готово назвать виновников обстрелов Запорожской АЭС. ТАСС

Гросси: Запорожскую АЭС отключили от резервной внешней ЛЭП
© ТАСС
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