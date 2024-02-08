Пока вы не уснули: иноагенты в штабах кандидатов в президенты и сбитый Су-25 над ДНР

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Минюст обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты

В России выявлены факты участия иноагентов в работе штабов кандидатов на должность президента, сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

Он выступил на заседании комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны.

Стало известно о сбитом Су-25 в небе над ДНР

Wikipedia Commons

Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Уничтожить самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось в районе населенного пункта Новотроицкое.

В Британии разгорается новый шпионский скандал

Суд Великобритании рассматривает дело бежавшего от талибов* в Афганистане мужчины, известного под псевдонимом С2, который подозревается в том, что работал на российские спецслужбы. Об этом пишет The Times.

Газета утверждает, что беженец, который сотрудничал с MI-6, Министерством иностранных дел Великобритании, Министерством обороны и Центром правительственной связи, а также встречался с премьер-министром Дэвидом Кэмероном и принцами Уильямом и Гарри, утаил информацию о том, что жил в России.

Стали известны детали разговора Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин 8 февраля провели телефонный разговор. Как сообщает ТАСС, Си заявил, что Москва и Пекин должны «решительно отстаивать свой суверенитет» и бороться с вмешательством во внутренние дела.

Путин и Си договорились продолжить обсуждение стратегических вопросов, важных для обеих стран. Также глава Китая заверил, что в КНР готовы вместе с Россией укреплять международное многостороннее сотрудничество.

Беспилотник атаковал пассажирский автобус в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале, пострадал один человек.

У пассажира зафиксировали осколочные ранения ноги. В ближайшее время мужчину доставят в медицинское учреждение, добавил глава области.

Банки Китая начали возвращать платежи из России

Zuma/TACC

Некоторые банки Китая начали возвращать платежи из России на фоне опасений по поводу вторичных санкций Запада. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель председателя правления МСП Банка Алексей Потапов.

Он объяснил, что решение китайских кредитных организаций по платежам из РФ во многом зависит от цели оплаты и компании, производящей транзакцию. В группу риска входят прежде всего сделки с подсанкционными товарами, такими как металлы и компьютерные комплектующие, заявил эксперт.

Финляндия озвучила решение по работе КПП на границе с РФ

Финская сторона будет держать закрытыми контрольно-пропускные пункты на границе с Россией до 14 апреля. Об этом заявили в МВД страны.

Евросоюз опроверг сведения о возможных санкциях против Карлсона

EPA/TACC

Евросоюз в настоящее время не обсуждает введение санкций против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

Британская разведка заявила о высочайшем риске крупномасштабного конфликта

EPA/TACC

Риски крупномасштабного военного конфликта для Великобритании достигли максимума за последние годы. Как пишет газета Guardian, об этом заявил представил представитель военной разведки (DI) страны.

Собеседник издания отметил, что риск повышают эскалация на Ближнем Востоке, вероятность расширения конфликта на Украине, а также разработка Китаем современного вооружения и вероятные планы Пекина захватить Тайвань.

Германия нашла нового поставщика газа

DPA/TACC

Лейпцигская компания VNG (принадлежит одному из крупнейших немецких энергетических концернов EnBW) заключила первый для Германии контракт на поставку по трубопроводу газа из Алжира. Об этом со ссылкой на слова главы поставщика Ульфа Хайтмюллера во время визита делегации в североафриканскую страну сообщает Bloomberg.