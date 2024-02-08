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Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале, пострадал один человек.

Беспилотник атаковал пассажирский автобус в Белгородской области
© globallookpress.com

У пассажира зафиксировали осколочные ранения ноги. В ближайшее время мужчину доставят в медицинское учреждение, добавил глава области.

В среду, 7 февраля, Вооруженные силы Украины также обстреливали Белгородскую область. В Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки пострадали три человека. Повреждения получили 54 квартиры в пяти домах, девять частных домовладений и 11 хозяйственных зданий. Осколки также попали в 36 автомобилей.

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По городу Шебекино украинские войска выпустили 6 минометных снарядов. Травмы получили два человека — их доставили в белгородскую больницу. Новая Таволжанка тоже попала под обстрел — зафиксировано 10 прилетов. Повреждения получили три частных дома и автомобиль.

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