Беспилотник атаковал пассажирский автобус в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале, пострадал один человек.

У пассажира зафиксировали осколочные ранения ноги. В ближайшее время мужчину доставят в медицинское учреждение, добавил глава области.

В среду, 7 февраля, Вооруженные силы Украины также обстреливали Белгородскую область. В Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки пострадали три человека. Повреждения получили 54 квартиры в пяти домах, девять частных домовладений и 11 хозяйственных зданий. Осколки также попали в 36 автомобилей.