Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Уничтожить самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось в районе населенного пункта Новотроицкое.

Также за минувшие сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 реактивных снарядов РСЗО «Vampire» чешского производства. В ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях уничтожены 73 украинских беспилотника. Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия российских войск поразили личный состав и военную технику ВСУ в 114 районах.