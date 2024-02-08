Британская разведка заявила о высочайшем риске крупномасштабного конфликта
Риски крупномасштабного военного конфликта для Великобритании достигли максимума за последние годы. Как пишет газета Guardian, об этом заявил представил представитель военной разведки (DI) страны.
Собеседник издания отметил, что риск повышают эскалация на Ближнем Востоке, вероятность расширения конфликта на Украине, а также разработка Китаем современного вооружения и вероятные планы Пекина захватить Тайвань.
Авторы публикации отмечают, что военная разведка находится на пике загруженности за последние 10 лет. При этом серьезную проблему в работе службы создает частая отставка ключевых министров в Великобритании. За последние пять лет в стране сменились три премьера, четыре главы МИД и два министра обороны, многие из которых не имели достаточного опыта в международных и военных делах.
Ранее газета The Times сообщала, что британская разведка не ожидает успеха для украинских войск в 2024 году. По мнению спецслужбы, у Вооруженных сил Украины нет достаточного количества солдат и оружия для прорыва на поле боя.