Британская разведка заявила о высочайшем риске крупномасштабного конфликта

Риски крупномасштабного военного конфликта для Великобритании достигли максимума за последние годы. Как пишет газета Guardian, об этом заявил представил представитель военной разведки (DI) страны.

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Собеседник издания отметил, что риск повышают эскалация на Ближнем Востоке, вероятность расширения конфликта на Украине, а также разработка Китаем современного вооружения и вероятные планы Пекина захватить Тайвань.

Авторы публикации отмечают, что военная разведка находится на пике загруженности за последние 10 лет. При этом серьезную проблему в работе службы создает частая отставка ключевых министров в Великобритании. За последние пять лет в стране сменились три премьера, четыре главы МИД и два министра обороны, многие из которых не имели достаточного опыта в международных и военных делах.