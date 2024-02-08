В Британии разгорается новый шпионский скандал

Суд Великобритании рассматривает дело бежавшего от талибов* в Афганистане мужчины, известного под псевдонимом С2, который подозревается в том, что работал на российские спецслужбы. Об этом пишет The Times.

Газета утверждает, что беженец, который сотрудничал с MI-6, Министерством иностранных дел Великобритании, Министерством обороны и Центром правительственной связи, а также встречался с премьер-министром Дэвидом Кэмероном и принцами Уильямом и Гарри, утаил информацию о том, что жил в России.

По мнению британской спецслужбы MI-5, мужчина является угрозой национальной безопасности и его с детства готовили стать российским шпионом. В суде C2 признал, что солгал в своем ходатайстве о предоставлении убежища из страха быть депортированным, и что он действительно жил несколько лет в России, где выучил русский язык.

Он получил убежище в Великобритании, но в конце 2000-х вернулся в Афганистан, чтобы работать в Министерстве иностранных дел Великобритании. Затем он выполнял различные задания, которые требовали тесного контакта с российскими официальными лицами.

При этом он признался в даче взяток и обмене документами с российскими военными чиновникам. Позже британская разведка идентифицировала их как сотрудников ГРУ.

Предполагаемый шпион утверждает, что он никогда не подозревал, что кто-либо из его российских контактов был офицером российской разведки. А его адвокат Роберт Палмер К.К. обратил внимание, что C2 «подвергал свою жизнь риску, работая на Министерство иностранных дел в Афганистане».

Ранее британская прокуратура предъявила обвинения в шпионаже в пользу России пяти гражданам Болгарии. По версии следствия, они собирали в стране сведения для российских спецслужб.