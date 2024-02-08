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Минюст: выявлены факты работы иноагентов в штабах кандидатов на пост президента

В России выявлены факты участия иноагентов в работе штабов кандидатов на должность президента, сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

Минюст обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты
© РИА Новости

Он выступил на заседании комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны.

«Выявлены факты участия иностранных агентов в штабах кандидатов на выборные должности», — цитирует заместителя министра РИА Новости.

По словам Свириденко, в стране в настоящий момент действуют 569 иностранных агентов.

Политика
Олег Свириденко
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