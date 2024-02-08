Минюст обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты

Минюст: выявлены факты работы иноагентов в штабах кандидатов на пост президента
В России выявлены факты участия иноагентов в работе штабов кандидатов на должность президента, сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.
Он выступил на заседании комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны.
«Выявлены факты участия иностранных агентов в штабах кандидатов на выборные должности», — цитирует заместителя министра РИА Новости.
По словам Свириденко, в стране в настоящий момент действуют 569 иностранных агентов.