Евросоюз в настоящее время не обсуждает введение санкций против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС. ТАСС

«Нет, в настоящее время нет речи о введении санкций против него», — заявил неназванный европейский дипломат, отвечая на вопрос о санкциях против журналиста. Газета.Ru