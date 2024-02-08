Евросоюз в настоящее время не обсуждает введение санкций против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС. ТАСС
«Нет, в настоящее время нет речи о введении санкций против него», — заявил неназванный европейский дипломат, отвечая на вопрос о санкциях против журналиста. Газета.Ru
Этим высказыванием он опроверг сведения, опубликованные в американском издании Newsweek. В нем политики из Евросоюза предположили, что против Карлсона могут ввести санкции после выхода интервью с российским лидером. Lenta.ru