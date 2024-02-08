Стали известны детали разговора Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин 8 февраля провели телефонный разговор. Как сообщает ТАСС, Си заявил, что Москва и Пекин должны «решительно отстаивать свой суверенитет» и бороться с вмешательством во внутренние дела.

Путин и Си договорились продолжить обсуждение стратегических вопросов, важных для обеих стран. Также глава Китая заверил, что в КНР готовы вместе с Россией укреплять международное многостороннее сотрудничество.

Главы стран также обменялись поздравлениями с наступающим китайским Новым годом (в 2024 году выпадает на 10 февраля), уточняет РИА Новости.

Осенью 2023 года Путин побывал в Китае с официальным визитом. Российский президент принял участие в форуме «Один пояс — один путь» и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.