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Стали известны детали разговора Путина и Си

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин 8 февраля провели телефонный разговор. Как сообщает ТАСС, Си заявил, что Москва и Пекин должны «решительно отстаивать свой суверенитет» и бороться с вмешательством во внутренние дела.

Стали известны детали разговора Путина и Си Цзиньпина
© РИА Новости

Путин и Си договорились продолжить обсуждение стратегических вопросов, важных для обеих стран. Также глава Китая заверил, что в КНР готовы вместе с Россией укреплять международное многостороннее сотрудничество.

Главы стран также обменялись поздравлениями с наступающим китайским Новым годом (в 2024 году выпадает на 10 февраля), уточняет РИА Новости.

Осенью 2023 года Путин побывал в Китае с официальным визитом. Российский президент принял участие в форуме «Один пояс — один путь» и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Путин подчеркивал, что Россия и Китай разделяют стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству «в целях прогресса и социального благополучия», уважая «цивилизационное многообразие и право каждого государства на собственную модель развития».

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