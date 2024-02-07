Пока вы не уснули: Медведев о возможной войне с НАТО и детали интервью Карлсона с Путиным
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Медведев описал сценарий возможной войны России с НАТО
Возможная война с НАТО будет вестись не в окопах с применением артиллерии — в ней Россия будет использовать баллистические и крылатые ракеты, что приведет к апокалипсису. Такой сценарий возможного конфликта с Североатлантическим альянсом описал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдёт по сценарию СВО. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ... Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками.
Зеленского заподозрили в подготовке к побегу
Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский тайно скупает недвижимость и яхты за границей и готовится к побегу.
«Зеленский готовит себе роскошную жизнь за границей… Зеленский и не думает вкладывать деньги в Украину, ее экономику, оборону и государственность. Через Сергея Шефира, близкого друга, он уже много лет оформляет зарубежную недвижимость и регистрирует компании», — подчеркнул он.
Песков раскрыл детали интервью Карлсона с Путиным
Американский журналист Такер Карлсон действительно взял интервью у президента РФ Владимира Путина, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, была личная встреча», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла.
Российские войска нанесли групповой удар по военным предприятиям Украины
Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что на украинских ВПК производились безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы, ракеты к реактивным системам залпового огня и взрывчатые вещества.
Швеция объявила о прекращении расследования по взрывам на «Северных потоках»
Прокуратура Швеции приняла решение о прекращении собственного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Это следует из пресс-релиза шведского правоохранительного органа.
В сообщении говорится, что у властей есть «четкое представление об инциденте». Как отмечается, прокуратура не выявила «ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению».
Подчеркивается, что вся документация по этому делу будет передана Стокгольмом немецкой стороне, которая до сих пор ведет расследование.
На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды
Утечка воды с радионуклидами произошла на оборудовании по очистке радиоактивной воды на АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO).
Как заявили в организации, сотрудники обнаружили утечку воды из трубы — в ней подтвердилось наличие радиоактивных элементов. По информации СМИ, в общей сложности со станции утекло 5,5 тонн жидкости с концентрацией радиоактивных веществ до 22 млрд беккерелей. Попадания в океан не зафиксировано.
В ВОЗ рассказали о реальных показателях смертности от COVID
Последние данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), продемонстрировали, что реальные показатели смертности от COVID-19 могут в три раза превышать официальные цифры. Об этом сообщает WION.
Ранее официальные данные сообщали о более чем семи миллионах смертей с начала пандемии и до конца 2023 года, а теперь в ВОЗ заявили, что фактическое количество смертей от коронавируса может быть ближе к 21 миллиону.
Такер Карлсон побывал во «Вкусно — и точка»
Пресс-служба сети быстрого питания «Вкусно — и точка» сообщила NEWS.ru, что американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву для интервью с президентом России Владимиром Путиным, посетил одно из столичных заведений. По ее данным, экс-ведущий Fox News брал заказ на вынос. В общепите убеждены, что американцу наверняка понравилось меню ресторана.
Да, мы знаем, что заходил. Знаем, что брал заказ на вынос, и не сомневаемся, что ему понравилось наше меню, — заявили в пресс-службе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон взял интервью у Путина. По словам представителя Кремля, беседа состоялась 6 февраля.
Россия первой в истории запустит на орбиту арт-объект
В России запустят на околоземную орбиту первый в истории арт-объект, призванный привлечь внимание к проблеме космического мусора. Об этом пишут «Известия».
Осьминог Octo-Pax, созданный художницей Анастасией Миро, отправится на земную орбиту с космодрома Восточный этой весной. По задумке, скульптура символизирует очищение пространства как от мусора, так и от негатива, ведь космос остается общемировым достоянием.
Фигурка 5х5 см полетит в персональной камере-кубе размером 10х10 см спутника Cubesat 3U. Всего в спутнике три такие камеры-кубика.
Роднина высказалась о статусе олимпийской чемпионки Валиевой
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала высказывание фигуриста из США Винсента Чжоу, рассказавшего о гордости после получения золотой медали в командный соревнованиях Олимпийских игр в Пекине.
Американская команда заняла первое место после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Отечественная команда все равно вошла в список призеров, опустившись на третью строчку.