Россия первой в истории запустит на орбиту арт-объект

В России запустят на околоземную орбиту первый в истории арт-объект, призванный привлечь внимание к проблеме космического мусора. Об этом пишут «Известия».

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Осьминог Octo-Pax, созданный художницей Анастасией Миро, отправится на земную орбиту с космодрома Восточный этой весной. По задумке, скульптура символизирует очищение пространства как от мусора, так и от негатива, ведь космос остается общемировым достоянием.

Фигурка 5х5 см полетит в персональной камере-кубе размером 10х10 см спутника Cubesat 3U. Всего в спутнике три такие камеры-кубика.

«В имени Octo-Pax кроются как название осьминога - «octopus», так и международное обозначение пассажира — «pax», а он как раз и будет пассажиром спутника. При этом «pax» с латыни также означает «мир», а «octos» — «восемь», знак бесконечности. Задача нашего осьминога — символизировать бесконечный мир», — пояснила художница, отметив, что в своих щупальцах Octo-Pax держит остатки мусора, который можно встретить на орбите.

Заказчик запуска спутника, на котором на орбиту будет доставлен арт-объект, Северный (Арктический) федеральный университет имени Ломоносова (САФУ). Основной целью миссии заявлено изучение космической погоды в приполярных областях планеты, а также ее влияние на системы связи, здоровье человека.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что арт-объект сможет привлечь внимание к проблеме космического мусора. С 1957 года на орбите накопилось примерно 36,5 тыс. объектов размером более 10 см, около 1 млн — примерно от 1 до 10 см в диаметре, а еще 130 млн — от 1 мм до 1 см. Однако, по их словам, высоки риски того, что за четыре года путешествия Octo-Pax из-за своих маленьких размеров столкнется с каким-нибудь объектом, застрянет в нем и не сгорит в атмосфере, как это планируется сейчас.