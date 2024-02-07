Медведев описал сценарий возможной войны России с НАТО

Возможная война с НАТО будет вестись не в окопах с применением артиллерии — в ней Россия будет использовать баллистические и крылатые ракеты, что приведет к апокалипсису. Такой сценарий возможного конфликта с Североатлантическим альянсом описал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев . Lenta.ru

«Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдёт по сценарию СВО. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ... Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему», - подчеркнул Медведев. Газета.Ru