Пресс-служба сети быстрого питания «Вкусно — и точка» сообщила NEWS.ru, что американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву для интервью с президентом России Владимиром Путиным, посетил одно из столичных заведений. По ее данным, экс-ведущий Fox News брал заказ на вынос. В общепите убеждены, что американцу наверняка понравилось меню ресторана.

Да, мы знаем, что заходил. Знаем, что брал заказ на вынос, и не сомневаемся, что ему понравилось наше меню, — заявили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон взял интервью у Путина. По словам представителя Кремля, беседа состоялась 6 февраля. Песков отметил, что в последние два года иностранные СМИ регулярно запрашивали интервью с главой государства, но все это были западные медиа, которые занимают «исключительно однобокую позицию».

Песков также выразил мнение, что интервью с Путиным выйдет тогда, когда сам Карлсон будет готов его опубликовать. При этом он назвал абсолютным фейком появление выдержек из стенограммы беседы Карлсона с главой российского государства.