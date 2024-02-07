Зеленского заподозрили в подготовке к побегу

Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский тайно скупает недвижимость и яхты за границей и готовится к побегу. Lenta.ru
«Зеленский готовит себе роскошную жизнь за границей… Зеленский и не думает вкладывать деньги в Украину, ее экономику, оборону и государственность. Через Сергея Шефира, близкого друга, он уже много лет оформляет зарубежную недвижимость и регистрирует компании», — подчеркнул он. Газета.Ru
"Какие там пенсионеры, инвалиды и бюджетники? Скромная квартирка в 600 квадратных метров ждет Зеленского на острове в теплом море, - отметил Медведчук. - Именно за это сегодня погибают сотни тысяч украинцев, а миллионы их сограждан влачат свою жизнь в качестве беженцев, они потеряли жилье и Родину, но Зеленский нашел себе и новую родину, и престижное жилье". Российская газета