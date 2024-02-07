В ВОЗ рассказали о реальных показателях смертности от COVID

Последние данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), продемонстрировали, что реальные показатели смертности от COVID-19 могут в три раза превышать официальные цифры. Об этом сообщает WION.

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Ранее официальные данные сообщали о более чем семи миллионах смертей с начала пандемии и до конца 2023 года, а теперь в ВОЗ заявили, что фактическое количество смертей от коронавируса может быть ближе к 21 миллиону.

Такое расхождение в ВОЗ связывают с тем, что некоторые страны не предоставили верные данные о количестве умерших из-за COVID-19.

Ученые из Кентского университета ранее рассчитали, что первый случай заражения коронавирусом, вероятно, произошел в Китае в период с начала октября до примерно середины ноября 2019 года, за несколько недель до того, как в Ухане зарегистрировали первого официального пациента с ковидом. Наиболее вероятной датой первого заражения ученые назвали 17 ноября 2019 года.