При этом пресс-секретарь заявил, что не хотел бы забегать вперед с некоторыми подробностями и точными датами публикации беседы журналиста с Путиным. «Все-таки это его (Такера Карлсона — «Газета.Ru») интервью. Когда он будет готов его опубликовать, он сам детали расскажет», — отметил он. Газета.Ru