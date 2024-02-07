Швеция объявила о прекращении расследование по взрывам на «Северных потоках»

Прокуратура Швеции приняла решение о прекращении собственного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Это следует из пресс-релиза шведского правоохранительного органа.

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В сообщении говорится, что у властей есть «четкое представление об инциденте». Как отмечается, прокуратура не выявила «ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению».

Подчеркивается, что вся документация по этому делу будет передана Стокгольмом немецкой стороне, которая до сих пор ведет расследование.

О том, что Швеция озвучит решение по делу о взрывах на газопроводах системы «Северный поток» 7 февраля, стало известно во вторник.