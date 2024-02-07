Швеция объявила о прекращении расследование по взрывам на «Северных потоках»

Швеция озвучила решение по расследованию взрывов на «Северных потоках»
Прокуратура Швеции приняла решение о прекращении собственного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Это следует из пресс-релиза шведского правоохранительного органа.
В сообщении говорится, что у властей есть «четкое представление об инциденте». Как отмечается, прокуратура не выявила «ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению».
Подчеркивается, что вся документация по этому делу будет передана Стокгольмом немецкой стороне, которая до сих пор ведет расследование.
О том, что Швеция озвучит решение по делу о взрывах на газопроводах системы «Северный поток» 7 февраля, стало известно во вторник.
Напомним, что взрывы на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG назвала произошедшее беспрецедентным и отметила, что оценить сроки восстановления трубопроводов не представляется возможным. В Дании, Германии и Швеции сочли взрывы диверсией и начали расследование, отказав России в участии в нем.